الداخلية تعلن اعتقال عصابة تتاجر بالآثار وسط بغداد

2019/02/05 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن

الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، الثلاثاء، اعتقال عصابة تتاجر بالآثار

وسط العاصمة بغداد.

وقال

معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز استخبارات الجريمة

المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القت

القبض على عصابة مكونة من ستة متهمين تقوم بالمتاجرة بالآثار وبالجرم المشهود”.

واضاف،

ان العملية تمت “بعد نصب كمين محكم لهم وسط بغداد، حيث ضبط بحوزتهم ثلاث قطع اثرية”،

مشيرا الى “إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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