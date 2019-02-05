لعبة “بوبجي” تدفع مراهقاً الى الانتحار

2019/02/05 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة انتحر مراهق هندي مدمن بشدة على اللعبة الرقمية الشهيرة “PUBG”، بعد أن حرمته عائلته من استخدام هاتفه الذكي في ممارسة اللعبة.وعثرت العائلة على المراهق وقد شنق نفسه عبر مروحة هوائية معلقة في سقف غرفته، في حين عرف عنه إدمانه على لعبة “PUBG”، التي يشارك فيها 100 لاعب في آن واحد، غالبيتهم يستخدمون […]

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