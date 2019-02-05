رئيس مجلس النواب الاردني يصل بغداد

2019/02/05 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة، اليوم الثلاثاء، الى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية.

وابلغ مصدر مطلع شفق نيوز ان "رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوس استقبل في مطار بغداد الدولي، نظيره الاردني عاطف الطراونة، والوفد المرافق له".

واشار المصدر الى انه "من المقرر ان يبحث الوفد الاردني خلال زيارته الرسمية الى العراق، عددا من الملفات بين البلدين، ومنها الاتفاق العراقي الاردني الاخير".

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