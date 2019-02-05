مدرب برشلونة: سنفوز على ريال مدريد مع ميسي أو من دونه

2019/02/05 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / الغد برس:أكد المدير الفني لفريق برشلونة لكرة القدم إرنستو فالفيردي، اليوم الثلاثاء، جاهزية فريقه لخوض مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، غدا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة ان "خوض مباراتي كلاسيكو في الكأس أمر خاص جدًا، فالمنافس فريق كبير لديه حافز للوصول إلى النهائي".

وعن موقف ليونيل ميسي، لاعب البارسا من المشاركة، أجاب "لم أره، ولا يوجد لدي أي إجابات، توجد حصة تدريبية وسوف نرى موقفه من استكمال المران".وأضاف ان "مباراة الكلاسيكو في كامب نو عادة ما تكون جيدة وقوية، وريال مدريد كان في لحظة صعبة حين خسر ضدنا الكلاسيكو الأخير بالليغا، والآن ننتظر أفضل نسخة منه، وأعتقد أننا أيضًا في لحظة جيدة وهذا يعطي حافزا أكبر".وحول موقف عثمان ديمبلي لاعب الفريق من المباراة، أوضح ان "الشيء الأكثر أهمية أن يخبرك اللاعب أنه جاهز، بغض النظر عن رأي الأطباء، ولكن في النهاية القرار للمدرب الذي يُقيم المخاطر".وتابع "تعاقدنا مع آرثر ميلو، لأنه يجيد أسلوب لعبنا، فهو يستحوذ على الكرة ويُسيطر بشكل جيد، ومناسب جدًا لفلسفتنا، وأعتقد أنه لازال بإمكانه تقديم المزيد".وعن فيليب كوتينيو، كشف انه "يمكنه اللعب في الهجوم، وفي خط الوسط، وكصانع ألعاب، هو لاعب مُتعدد الاستخدامات".وبسؤاله عن موعد عودة صامويل أومتيتي وديمبلي للمباريات، أجاب "لا يمكنني الكشف عن موعد عودة أومتيتي، ولكن ديمبلي سيشارك في المران وسنرى، فالأمر يعتمد على ما سيشعر به".وشدد مدرب برشلونة "مع ميسي أو بدونه لن نُغير من طريقة لعبنا، سنلعب من أجل الفوز، حيث سنسيطر ونحرز الأهداف".وبين ان "ميسي وسواريز لديهما علاقة قوية، وحين يملك ميسي الكرة يتحرك سواريز، وإذا لم يلعب البرغوث على لويس أن يتواصل مع الآخرين".

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