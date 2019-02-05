الأهلي يواصل الزحف نحو المقدمة بثنائية في مرمى إنبي

2019/02/05 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر واصل الأهلي حصده للنقاط بالفوز أمام إنبي بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

الفريق البترولي أخذ المبادرة الهجومية في الدقيقة السابعة بتسديدة من أحمد شكري، تألق محمد الشناوي؛ حارس الشياطين الحمر، في التصدي لها.

ومرت النصف ساعة الأولى من اللقاء دون أي فرص حقيقية لكلا الفريقين، وفي الدقيقة 37 أحرز المدافع أيمن أشرف الهدف الأول للمارد الأحمر، بعدما أرسل علي معلول عرضية داخل المنطقة من ضربة ركنية، هيأها الأنجولي جيرالدو لأيمن أمام المرمى، ليسددها الأخير في الشباك.



اختيارات المحررين فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا فرجاني ساسي..



هل رأيت لطفي بوشناق يلعب الكرة؟! باريس سان جيرمان يوجه خطابًا للجنة الحكام لانتقاد إصابة نيمار

وكاد ناصر ماهر أن يضيف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الرابعة، مستغلًا تمريرة رائعة من حسين الشحات على حدود منطقة الجزاء إلا أن ناصر استعجل وسددها بعيدة عن الشباك.

إنبي رد بثاني هجماته في الوقت الضائع من عمر الشوط الأول، حيث مرر أحمد شكري بينية لمحمود قاعود، لكن الشناوي أمسك بالكرة قبل تسديدة الأخير، لينتهي نصف المباراة الأول بتقدم الشياطين الحمر بهدف وحيد.

⏱️ نهاية الشوط الأول من مباراة @AlAhly و @Enppi_Club بتقدم الأهلي بهدف وحيد سجّله @aymanashraf 🔴 pic.twitter.com/gO5jWChiOA— جول مصر (@goaleg) ٥ فبراير ٢٠١٩وواصل الأهلي سيطرته في الشوط الثاني، وأرسل حسن الشحات عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، استقبلها كريم نيدفيد برأسية قوية، لكنها علت العارضة بقليل.

وشهدت الدقيقة 54، إحراز جونيور أجايي ثاني أهداف الشياطين الحمر، بعد تمريرة أرضية من جيرالدو، ليضعها النيجيري المنفرد بالمرمى في الشباك مباشرةً.

كتيبة علي ماهر كانت قريبة من تسجيل هدفها الأول في الدقيقة 59 من ركلة ثابتة سددها عمرو الحلواني، لكنها مرت بجوار القائم بقليل.

وأضاع البديل صلاح محسن فرصة هدف ثالث مؤكد للأهلي في الدقيقة 76 بعدما استلم بينية رائعة وضعته على انفراد بحارس إنبي، لكنه سددها أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 80 من عمر اللقاء، سجل محمود قاعود من رأسية هدف إنبي الوحيد مستغلًا عرضية من ركلة حرة مباشرة.

إنبي أدرك التعادل بهدف ثاني بأقدام رامي صبري في الوقت الضائع إلا أن حكم الراية أشار بوجود تسلل وقام بإلغاء الهدف، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح الأهلي.

المباراة شهدت حالة طرد في الدقيقة 85 من نصيب أحمد رفعت بعد حصوله على إنذارين، لحديثه مع حكم اللقاء بشكل غير لائق.

الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 36 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الفريق البترولي عند النقطة 21 في المركز الـ13.

💢 الأهلي يحقق فوزًا ثمينُا وصعبًا على إنبي ويحصد 3 نقاط في غاية الأهمية 🙌▪️الأهداف كانت بتوقيع أيمن أشرف وجونيور أجاي للأهلي▪️ومحمود قاعود سجّل هدف إنبي الوحيد pic.twitter.com/EW7W5cMhZA— جول مصر (@goaleg) ٥ فبراير ٢٠١٩

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأهلي يواصل الزحف نحو المقدمة بثنائية في مرمى إنبي) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأهلي يواصل الزحف نحو المقدمة بثنائية في مرمى إنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).