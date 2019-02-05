وزير إسرائيلي يقتحم الأقصى

2019/02/05 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل، الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، في تصريح مقتضب، إن “أرئيل اقتحم المسجد الأقصى برفقة مجموعة من المتطرفين”.

وقد قام أرئيل بجولة في باحات المسجد الأقصى قبل المغادرة.

واعتاد أرئيل أن يقتحم المسجد الأقصى شهرياً، كان آخرها في شهر جانفي الماضي.

وسمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطلع جويلية 2018 لأعضاء الكنيست (البرلمان) باقتحام المسجد الأقصى مرة كل ثلاثة أشهر.

ولكن شرطة الاحتلال سمحت لاحقاً للسياسيين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى، مرة شهرياً بعد التنسيق معها.

وأدت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، إلى موجات احتجاج فلسطينية واسعة في السنوات القليلة الماضية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، الاقتحامات وتدعو إلى وقفها.

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