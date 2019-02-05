الاحتلال الأميركي للعراق: الصدر يعلن معركة التحرير… بالقانون

2019/02/05 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واضحاً كان دونالد ترامب في تصريحه الأخير.أكّد بقاء قواته في العراق لـ«مراقبة إيران».التصريح «استفزّ» القوى السياسية العراقية.دفع مجدّداً بتحركها البرلماني إلى إصدار قانونٍ يفرض على الحكومة الاتحادية إخراج القوات الأجنبية من البلاد، في جدولٍ زمنّي محدد.حراكٌ يأخذ طابع «مقاومةٍ دبلوماسية»، تتنصّل من خلاله القوى من أي التزامٍ بمواجهةٍ ميدانية، رغم احتفاظ […]

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