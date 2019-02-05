لجنة الحكام تعقد اجتماعاً موسعاً وتخرج بمقررات عدة

2019/02/05 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة الحكام، اليوم الثلاثاء، في مقر اتحاد كرة القدم، اجتماعا موسعا من اجل الخروج ببعض القرارات المهمة التي تخدم اللجنة في الفترة المقبلة.ووفقاً لبيان

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