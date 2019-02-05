نينوى.. نقابة المعلمين تدعو لاضراب عام

2019/02/05 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت نقابة المعلمين فرع نينوى اليوم الثلاثاء, دعوة الى ادارات المدارس والمعاهد ورياض الاطفال لتنفيذ اضراب عام في حال عدم اتخاذ الحكومة خطوات لاصلاح العملية

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