تعرف على الفرق بين دماغ الرجل والمرأة في خصلة يخشاها الرجل

2019/02/05 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دراسة علمية حديثة، أجراها فريق من الأطباء في إحدى الجامعات بالولايات المتحدة، ونشرتها صحيفة "التايمز" عن فارق مذهل بين أدمغة الرجال والنساء، لا سيما في يتعلق بالذاكرة.

وذكرت الصحيفة، أن" نتائج الدراسة التي أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن أكدت ن أدمغة الإناث بدت أكثر شبابا بنحو 4 سنوات مقارنة مع أدمغة الذكور من العمر نفسه".

واضافت، ان" الدراسة التي شملت أكثر من 200 شخص من النساء والرجال، أظهرت أن دماغ المرأة تفوق على دماغ الرجل في اختبارات حدة الذاكرة بشكل كبير، لا سيما عند التقدم في العمر".

وأشارت النتائج التي استندت إلى صور مقطعية لأدمغة عدد من الرجال والنساء تراوحت أعمارهم بين 20 و82 عاما، إلى أن" دماغ المرأة كان أكثر شبابا من دماغ الرجل من الناحية البيولوجية، بنحو 3 سنوات و8 أشهر".

انتهى..م.ر

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