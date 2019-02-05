مصدر نيابي يكشف مفاجأة باجتماع سائرون والفتح

2019/02/05 | 21:25

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سومر نيوز: بغداد..



كشف مصدر نيابي داخل تحالف الفتح، الثلاثاء، عن اتفاق تحالفي البناء والإصلاح على استبدال فالح الفياض با...

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