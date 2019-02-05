2019/02/05 | 21:25

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هادي العامري يتحدث عن اتفاق جديد مع كتلة مقتدى الصدر

بغداد -

كلمة

اتفقت كتلتا الفتح وسائرون يوم الثلاثاء حول العمل المشترك

لإنجاز مهام سياسية، وخدمية، وتشريعية، وملفات أمنية وعسكرية ذات

أبعادٍ دولية وإقليمية.

وقال هادي العامري في مؤتمر صحفي إنّ “اللقاء مع سائرون كان وديا

ومثمرا وكما انتصرنا في المعركة ضد الإرهاب سننتصر في معركة الإصلاح

والبناء”.

وفي الجانب الخدمي والتشريعي ذكر العامري أنه “تمت مناقشة العديد من

الملفات أبرزها الملف الخدمي في جميع المحافظات، وتم الاتفاق على

التنسيق بين الفتح وسائرون في البرلمان على الإسراع لإكمال الحكومة

واللجان النيابية”.

وأضاف أنّ ”اللقاء بحث ملف الوجود الأميركي والقوانين المناسبة

للتعامل مع هذا الملف”، مؤكدا “أن الوجود الأميركي البرّي والقواعد

العسكرية مرفوضة ولن نسمح ببقاء ذلك”.

وختم العامري بالقول إنّ ”استقرار المنطقة من استقرار العراق الذي

بدأ يعود إلى ممارسة دوره الريادي”.

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