مجلس الوزراء يخفض الرسوم المفروضة على الكتب المستوردة

2019/02/05 | 21:28

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بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تخفيض الرسوم الكمركية، على الكتب المستوردة الى العراق.

وكان مجلس ال...





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