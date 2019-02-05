شاهد .. قيادات فلسطينية تثمن دور طهران في دعم المقاومة

2019/02/05 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجهت قيادات فلسطينية بالتحية والاعتزاز للثورة الإسلامية الإيرانية

ودورها في دعم محور المقاومة وقوى المقاومة الفلسطينية في مواجهة

الاحتلال.

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