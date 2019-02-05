2019/02/05 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظّمت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، مع الهيئة الوطنية العليا

لمسيرات العودة وكسر الحصار، وقفة للفئات المتضررة من الحصار، طالبت

فيها بكسر الحصار وتدشين ميناء بحري لقطاع غزة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. فلسطين: هيئة الحراك الوطني والهيئة الوطنية العليا تطالبان بكسر الحصار) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. فلسطين: هيئة الحراك الوطني والهيئة الوطنية العليا تطالبان بكسر الحصار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).