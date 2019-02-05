2019/02/05 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها ستنشر أول منظومة “فيتياز” الحديثة “إس 350” في مقاطعة لينينغراد الواقعة في أقصى الشمال الغربي من القسم الأوروبي لروسيا.وقالت الوزارة في بيان: “من المقرر تسليم المنظومات إلى مركز تدريب قوات الدفاع الصاروخي الجوي التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية في منطقة لينينغراد”، مؤكدا أن الأفراد سيدربون بشكل أولي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تنشر احدث منظومة دفاع جوي في شمال غرب اوروبا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تنشر احدث منظومة دفاع جوي في شمال غرب اوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).