اعتقال عصابة تتاجر بمواد تمس الأمن القومي للعراق

2019/02/05 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوزارة في بيان لها اطلع عليه موقع "الغدير"، إن" مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على عصابة مكونة من ستة متهمين تقوم بالمتاجرة بالآثار وبالجرم المشهود بعد نصب كمين محكم لهم وسط بغداد".

وأضاف بيان الوزارة، انه" تم ضبط بحوزتهم ثلاث قطع أثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

انتهى..م.ر

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