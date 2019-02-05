البصرة: أعادة العمل بمشروع منظومة كاميرات المراقبة

2019/02/05 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، إعادة العمل بمشروع منظومة كاميرات المراقبة.وذكر بيان لوزارة الدفاع، ان "قائد عمليات البصرة الفريق الدرع الركن قاسم جاسم نزال بحث مع محافظ البصرة أسعد العيداني مشروع منظومة كاميرات المراقبة وإعادة العمل مع الشركة المنفذة بعد توقف دام سنوات".

وأكد البيان، ان "القيادة على استعداد تام لتقديم كافة انواع الدعم الامني لحين انتهاء المشروع وسنضع جميع امكانياتنا الامنية في هذا الجانب لان المشروع مهم جدا بالنسبة للقوات الامنية العاملة في محافظة البصرة ويشكل طفرة نوعية في العمل الأمني".

من جانبه شدد محافظ البصرة، بان "الحكومة المحلية في المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في اعادة مشروع نصب كاميرات المراقبة، وسيكون هناك تنسيق كبير مع قيادة العمليات لاختيار الاماكن التي سيتم نصب الكاميرات فيها".



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