ابرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة عبد المهدي

2019/02/05 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية ،الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس

الوزراء عادل عبد المهدي.وناقش مجلس الوزراء المنهاج الحكومي، حيث تم التوقيع عليه من قبل رئيس

واعضاء مجلس الوزراء ليتم تحويل المنهاج الى وثيقة للتنفيذ تحتوي

تفاصيل العمل ، وسينشر في وسائل الإعلام خلال اليومين المقبلين .وأكد سيادته خلال عرض المنهاج ان مجلس الوزراء بجميع اعضائه سيكون

عليهم متابعة المنهاج والمحاسبة عليه ، داعياً لتجاوز الروتين من اجل

تحقيق الاهداف .واستضاف مجلس الوزراء فريق الموازنة المالية العامة من وزارتي المالية

والتخطيط ، وتمت مناقشة بعض النصوص والمناقلات والملاحظات وتسريع

اصدار التعليمات الخاصة بالموازنة .ووافق المجلس على محضر الاجتماع الثالث لفريق مراجعة البرنامج الحكومي

وتحديد الاولويات للمشاريع الحكومية وكلفها التخمينية ضمن تقديرات

موازنات ( ٢٠١٩ - ٢٠٢٢) .واطلع أعضاء مجلس الوزراء على مسوّدة إعلان لغرض إختيار رئيس وأعضاء

مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وصوت على المسوّدة التي ستعلن لاحقا

وتتضمن الشروط الواجب توفرها بالمتقدم لشغل المناصب .ووافق مجلس الوزراء على قيام البنك الدولي بتأسيس صندوق التعافي

وإعادة اعمار العراق ، كما صوت على مشروع إنشاء مركز تدريب الطيارين

والموظفين الجويين .وتزامنا مع انعقاد معرض الكتاب قرر مجلس الوزراء تخفيض الرسوم

الگمرگية على الكتب المستوردة .وصوت مجلس الوزراء على إستثناء الموظفين في مؤسسة السجناء السياسيين

من المبالغ المترتبة بذممهم بسبب خطأ الإدارة وممن استشهد منهم .وقرر مجلس الوزراء إعادة عرض مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في

جمهورية العراق وسفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد بخصوص

شراء وتجهيز الحنطة (القمح) مُجددا على مجلس الوزراء ، اضافة الى نفاذ

ملحق بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التجارة في بغداد بخصوص شراء

وتجهيز مادة الرز.

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