بالفيديو .. الجيش واللجان الشعبية اليمنية يدمرون اليتين للعدوان السعودي في صحراء الاجاشر

2019/02/05 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دمرت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية آليتين للعدوان السعودي في

صحراء الأجاشر قبالة منفذ الخضراء.ونشر الاعلام الحربي مقطع فيديو لحظة استهداف الآليتين الأولى بعبوة

ناسفة والأخرى بصاروخ موجه أثناء مرورها في الخط الواصل إلى منفذ

الخضراء السعودي، ما ادى إلى تدميرهما ومقتل من كان على متنها.كما وثقت كاميرا الإعلام الحربي مشاهد للآليتين بعد احتراقهما ورصدت

جثث بعض المسلحين إلى جوارهما.

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