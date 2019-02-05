اكتشاف معدن قضى على الديناصورات سابقاً ويعالج السرطان حاليا

2019/02/05 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفاد بحث جديد بأن معدنا غريبا جلب إلى الأرض عن طريق النيازك التي قضت على الديناصورات، يمكن أن يعالج السرطان.وينتج عن استخدام المعدن باستخدام أشعة الليزر، شكل سام من الأكسجين المميت لخلايا الورم، وغير ضار للخلايا السليمة، وهذا ما قد يُحدث ثورة في علاج الأنواع المميتة للمرض، بحسب ما يقوله علماء بريطانيون.[…]

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