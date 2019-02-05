مجلس الوزراء يستثني موظفين من مبالغ مترتبة بذممهم

2019/02/05 | 21:59

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بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية، المنعقدة اليوم الثلاثاء، على إستثناء موظفين من مبالغ مترتبة...





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