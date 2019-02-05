مجلس الأمن الوطني يناقش تحركات داعش في الانبار

2019/02/05 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- ناقش مجلس الامن الوطني في اجتماع، الثلاثاء، تحركات داعش في محافظة الانبار واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.وذكر المكتب الاعلامي لرئلسة مجلس الوزراء في بيان تلقته /SNG/، ان “مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، والتي خصصت لتقييم الوضع الأمني في عدد من المحافظات ، ...

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