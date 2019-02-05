رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره الاردني

2019/02/05 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،مساء اليوم الثلاثاء في مطار بغداد الدولي رئيس مجلس النواب الاردني

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