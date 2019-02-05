واع تنشر قرارات مجلس الوزراء وتتضمن استثناء موظفين وتشكيل مجلس الخدمة

2019/02/05 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

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