بابا الفاتيكان يقر بطلب مادورو المساعدة ويربطها بجوايدو

2019/02/05 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر البابا فرنسيس بتلقي طلب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من أجل المساعدة في استئناف المحادثات لإنهاء الأزمة السياسية في البلد الواقع بأمريكا اللاتينية، لكنه استبعد أي تدخل ما لم يطلبه زعيم المعارضة خوان جوايدو.

وقال فرنسيس، الثلاثاء، إنه لم يقرأ رسالة مادورو، التي قال إنها وصلت عبر الحقيبة الدبلوماسية.

لكن البابا أبلغ الصحفيين في طريق عودته من دولة الإمارات بأن الجهود الدبلوماسية السابقة في الفاتيكان لتسهيل المحادثات بين مادورو والمعارضة “أخفقت”.

وأصر فرنسيس على المطلب الدبلوماسي الأساسي المتمثل في أنه يجب على طرفين في أي نزاع أن يطلبا معا المساعدة الخارجية في المفاوضات.

وعلى حد تعبيره، قال البابا، “سألقي نظرة على الرسالة، سأرى ما الذي يمكن عمله، لكن الشروط الأولية هي أن يطلب الطرفان ذلك”.

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