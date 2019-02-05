فيسبوك ينشر صورة لتمثال فينوس عاري الصدر

2019/02/05 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدو أن موقع فيسبوك يمكن أن يكون صديقا لتمثال فينوس عاري الصدر أخيرا.

وأعلن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أنه حجب عن طريق الخطأ صورا لمتحف في سويسرا تضم تمثالين -تمثال شبه عار لفينوس، وتمثال آخر يجسد رجلا عاريا، للترويج لمعرض قادم.

ولجأ متحف الفن والتاريخ إلى موقع “تويتر” ليعلن أنه كان يريد الترويج لمعرض “قيصر ورون”، الذي يستمر مدة 3 أشهر ونصف الشهر ويفتح أبوابه يوم الجمعة المقبل، باستخدام صورتين غير أن فيسبوك “منعنا من استخدامهما لأنهما عاريتان”.

ولكن فيسبوك قال في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أسوشيتدبرس اليوم الثلاثاء، “تم رفض الإعلان عن غير قصد، وأصبح متاحا مرة أخرى على فيسبوك، نعتذر عن هذا الخطأ”.

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