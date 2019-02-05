بالجرم المشهود: كمين في بغداد يطيح بعصابة تتاجر بالآثار

2019/02/05 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس القت القوات الامينة، الثلاثاء، القبض على عصابة تتاجر بالاثار وسط العاصمة بغداد.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (5 شباط 2019)، ان “مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القت القبض على عصابة مكونة من ستة متهمين […]

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