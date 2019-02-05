بشرى سارة بشأن مشاركة ميسي وديمبيلي في الكلاسيكو

2019/02/05 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} زفت صحيفة ماركا الإسبانية البشرى إلى جماهير فريق نادي برشلونة بشأن مشاركة الثنائي ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي في الكلاسيكو المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الكتلوني، نظيره ريال مدريد على ملعب كامب نو مساء غد الأربعاء لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.وتحوم شكوك حتى هذه اللحظة حول مشاركة الثنائي الأرجنتيني والفرنسي أمام فريق المدرب سانتياجو سولاري، بسبب الإصابة، إلا أن الصحيفة ذائعة الصيت في إسبانيا وأوروبا ذكرت أن ميسي تدرب بشكل طبيعي، على الأقل في أول 15 دقيقة من عمر الحصة التدريبية للبرسا، اليوم، والتي كانت مفتوحة لوسائل الإعلام.وأضافت الصحيفة ذاتها أن الجناح الفرنسي الشاب تدرب هو الآخر بشكل طبيعي، بما يعني أن الثنائي سيكون قادراً –على الأرجح- على المشاركة في موقعة الغد.ويقاتل برشلونة على كل الجبهات هذا الموسم، كعادته، ويأمل بتكرار تفوقه على الغريم التقليدي، هذا الموسم بعد الفوز في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني بخماسية.يُذكر أن المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي أكد أنه سيحسم أمر مشاركة ميسي في الكلاسيكو من عدمها في ضوء ما سيشهده التدريب الأخير للبلوجرانا.انتهى

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