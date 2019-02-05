2019/02/05 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأصدر عدة قرارات مهمة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مجلس الوزراء ناقش المنهاج الحكومي، حيث تم التوقيع عليه من قبل رئيس واعضاء مجلس الوزراء ليتم تحويل المنهاج الى وثيقة للتنفيذ تحتوي تفاصيل العمل، وسينشر في وسائل الإعلام خلال اليومين المقبلين".وأكد عبد المهدي خلال عرض المنهاج ان "مجلس الوزراء بجميع أعضائه سيكون عليهم متابعة المنهاج والمحاسبة عليه" داعياً "لتجاوز الروتين من اجل تحقيق الاهداف".وأضاف البيان انه "تم خلال الجلسة عرض النظام الداخلي لمجلس الوزراء والاستماع للملاحظات ووجهات النظر من أجل المصادقة عليه قريباً".واستضاف مجلس الوزراء فريق الموازنة المالية العامة من وزارتي المالية والتخطيط ، وتمت مناقشة بعض النصوص والمناقلات والملاحظات وتسريع اصدار التعليمات الخاصة بالموازنة.ووافق المجلس على محضر الاجتماع الثالث لفريق مراجعة البرنامج الحكومي وتحديد الاولويات للمشاريع الحكومية وكلفها التخمينية ضمن تقديرات موازنات {٢٠١٩ – ٢٠٢٢}.كما اطلع أعضاء مجلس الوزراء على "مسوّدة إعلان لغرض إختيار رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وصوت على المسوّدة التي ستعلن لاحقا وتتضمن الشروط الواجب توفرها بالمتقدم لشغل المناصب".ووافق مجلس الوزراء على "قيام البنك الدولي بتأسيس صندوق التعافي وإعادة اعمار العراق، كما صوت على مشروع إنشاء مركز تدريب الطيارين والموظفين الجويين".وتزامنا مع انعقاد معرض الكتاب قرر مجلس الوزراء "تخفيض الرسوم الگمرگية على الكتب المستوردة".وصوت مجلس الوزراء على "إستثناء الموظفين في مؤسسة السجناء السياسيين من المبالغ المترتبة بذممهم بسبب خطأ الإدارة وممن استشهد منهم".وقرر مجلس الوزراء "إعادة عرض مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في جمهورية العراق وسفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد بخصوص شراء وتجهيز الحنطة {القمح} مُجددا على مجلس الوزراء، اضافة الى نفاذ ملحق بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التجارة في بغداد بخصوص شراء وتجهيز مادة الرز".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات مهمة {موسع}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات مهمة {موسع}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).