ميزة جديدة من “واتسآب” لهواتف “أبل”

2019/02/05 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ منوعات

استحدث

تطبيق “واتسآب” ميزة جديدة، لأجهزة “أبل” للإصدار 2.19.20 من تطبيق

واتساب iOS.

كشف

تقرير نشره موقع “غاغيتس ناو” أن تطبيق “واتسآب” أتاح لمستخدمي

هواتف آيفون خاصية التعرف على الوجه Face ID

أو بصمة الإصبع Touch ID

لفتح التطبيق على أجهزتهم.

وأضاف

التقرير أن مستخدمي هواتف “أبل” يمكنهم تحديث تطبيقهم لاستخدام الميزة الجديدة.

وأشار

إلى أن أجهزة آيفون X و XS

و XS Max

وXR

تدعم ميزة التعرف على الوجه، في حين تدعم الطرازات الأخرى من آيفون

ميزة بصمة الإصبع.

ويتم

تفعيل الميزة الجديدة عن النقر على “الإعدادات، والحساب، والخصوصية وتمكين قفل

الشاشة، وعند التمكين سيطلب التطبيق من المستخدم اختيار بصمة الإصبع أو التعرف على

الوجه في كل مرة يدخل فيها إلى التطبيق”.

يشار

إلى أن “واتساب” يعمل حاليا على ميزة مشابهة لتطبيق أندرويد الخاص بها، وستعمل

ميزة بصمة الإصبع، والتي تخضع حاليا لمرحلة التطوير، على الهواتف الذكية التي لديها

مستشعر بصمات الإصبع وتعمل بنظام التشغيل أندرويد 6.0 Marshmallow

أو أعلى منه.

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