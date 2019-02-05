أمانة بغداد توضح الحدود البلدية والإدارية الخاصة بالعاصمة

2019/02/05 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

ذكرت

أمانة بغداد، الثلاثاء، بحدود عملها ضمن العاصمة.

وقالت

الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “تساؤلات واستفسارات

كثيرة تردنا تخص حدودنا البلدية والحدود الإدارية الخاصة بمحافظة بغداد، ونؤكد هنا

ان الحدود البلدية هي ضمن واجباتها وتتضمن 14 دائرة بلدية اضافة الى بلدية المنطقة

الخضراء وشارع المطار”.

واستدركت

الأمانة بالقول “كما ان دائرتي ماء ومجاري امانة بغداد تختلف عن مديريتي الماء

والمجاري في المحافظة والتي من واجباتها (اي المحافظة) عدد من الأقضية والنواح منها

جسر ديالى والمدائن والحسينية ودور حمادي شهاب وسبع البور وأبو غريب والنهروران وغيرها”.

واشارت

الى ان “الحدود تمتد حتى قوس بوب الشام شرقاً مروراً بجسر المثنى وحدود بلدية

الشعلة لتمر بحي البكرية التابع لمنطقة الغزالية المحاذي لقضاء ابو غريب وصولا لحدود

بلدية الرشيد وتمثل (أقواس الدورة) الحد الفاصل بين حدود الامانة والمحافظة”.

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