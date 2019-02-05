محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية للجلسة الثالثة على التوالي

2019/02/05 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت أسعار الذهب هامشياً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتتراجع للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار الأمريكي.





ويترقب المستثمرون خطاب حالة الاتحاد والذي يُلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس في وقت لاحق من اليوم.





ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العلاقة التجارية مع الصين، إلى جانب الخلاف مع الديمقراطيين بشأن تمويل الجدار العازل مع المكسيك.





وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، سجل نشاط الخدمات بالولايات المتحدة أدنى مستوى منذ يوليو الماضي مع هبوط الطلبيات الجديدة والإنتاج.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 10 سنتات إلى 1319.20 دولار للأوقية.





وفيما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% عند 1314.83 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% عند 96.052.





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