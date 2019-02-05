فرنسا تغرم

2019/02/05 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: فرضت فرنسا غرامة بقيمة 50 مليون يورو (57 مليون دولار) ضد "جنرال إلكتريك" بعد أن فشلت في توفير وظائف على خلفية استحواذها على شركة "ألستوم" في عام 2015.





وكانت "جنرال إلكتريك" قد تعهدت بتوفير ألف وظيفة بنهاية العام العام الماضي بعد شرائها "ألستوم"، وذكرت الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت أنه سيتم فرض غرامة ضد الشركة إذا لم تف بالتزامها.





وقالت وزارة المالية الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الشركة الأمريكية قامت بتوفير 25 وظيفة جديدة فقط بحلول نهاية عام 2018.





وأضاف البيان: "إن تسارع التحول في مجال الطاقة، والذي حد بشدة من سوق التوربينات الغازية، لم يجعل من الممكن الوصول إلى هدف توفير ألف وظيفة".





وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الشركة الأمريكية اعتزامها خفض 12 ألف وظيفة بما في ذلك 1100 وظيفة في المملكة المتحدة.





وبحلول الساعة 6:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "جنرال إلكتريك" بنسبة 1.9% إلى 10.40 دولار.





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