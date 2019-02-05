قتلى وجرحى بانفجار لغم من مخلفات

2019/02/05 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة أرشيفية

لقي 4 مدنيين مصرعهم وأصيب 3 آخرون جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف مدينة حماة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله: "وقع الحادث بالقرب من تل مراغة في قرية رسم الأحمر في ريف مدينة سلمية الشمالي الشرقي، على الحدود الإدارية مع حلب، نتيجة انفجار لغم مضاد للدروع، مخلفا 3 قتلى بينهم امرأة".وذكرت "سانا" أن "التنظيمات الإرهابية تعمدت تفخيخ المنازل وزراعة العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات قبل اندحارها منها".المصدر: سانا

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