2019/02/05 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Sputnik

أكد رئيس سلطة الطيران المدني المصري الطيار سامح الحفني، أن ما تم تداوله اليوم الثلاثاء، حول محاولة اختطاف طائرة سودانية عار عن الصحة.

إقرأ المزيد

ونفى الحفني الأنباء التي تحدثت عن محاولة اختطاف الطائرة التي كانت في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم وتمت السيطرة عليها من السلطات السودانية.وأوضح رئيس سلطة الطيران المصري أن طائرة الخطوط الجوية السودانية من طراز 300-737 B أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى الخرطوم وعلى متنها 91 راكبا (سودانيا) بينهم 26 مرحلا، وقبل هبوط الطائرة مباشرة في مطار الخرطوم انتابت أحد الركاب المرحلين حالة من الهياج نتيجة لمعاناته من حالة نفسية سيئة، وتمت السيطرة عليه من جانب طاقم الطائرة.المصدر: وكالات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تنفي محاولة اختطاف طائرة سودانية أقلعت من القاهرة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تنفي محاولة اختطاف طائرة سودانية أقلعت من القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).