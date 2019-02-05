2019/02/05 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يُجري اتصالا هاتفيا مع الفنان حسين نعمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/05 | 22:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يُجري اتصالا هاتفيا مع الفنان حسين نعمة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يُجري اتصالا هاتفيا مع الفنان حسين نعمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).