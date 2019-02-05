ريال مدريد يتجاهل هدّافه التاريخي رونالدو بمناسبة مهمة

2019/02/05 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برسيحتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، يوم غد الأربعاء، بذكرى ميلاده الـ34، وسط تجاهل تام من نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، الذي دافع عن ألوانه "الدون"، في السنوات الماضية.

وانهالت التهاني على نجم الكرة البرتغالية من جميع الأندية، التي ارتدى قميصها على غرار سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنكليزي، ويوفنتوس الايطالي، فضلاً عن منتخب بلاده.لكن ريال مدريد تجاهل بغرابة شديدة نجمه السابق؛ حيث لم تشر منصات النادي الملكي على مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية إلى عيد ميلاد رونالدو ولم تُبرق إليه أي تهنئة بهذه المناسبة السعيدة.تجدر الإشارة إلى أن رونالدو غادر صفوف فريق العاصمة الإسبانية بعد 9 مواسم ذهبية، وتحديداً في الفترة ما بين عامي 2009 و2018؛ إلى صفوف بطل إيطاليا يوفنتوس، في صفقة تجاوزت قيمتها الـ100 مليون يورو، بعقد يمتد لأربعة أعوام كاملة.ويُعد رونالدو الهدّاف التاريخي لريال مدريد، كما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات في السنوات الخمس الأخيرة.

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