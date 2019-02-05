سيد عبد الحفيظ: إنبي منحنا درسًا مهمًا ولا نعد ببطولات

2019/02/05 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أشاد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، بأداء لاعبي فريقه أمام إنبي رغم تعرضهم لضغط مباريات كبير، مؤكدًا على أهمية المرحلة التي يمر بها الشياطين الحمر على المستوى المحلي والأفريقي.

المارد الأحمر حقق الفوز اليوم الثلاثاء أمام إنبي بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحاته لقناة "أون سبورت"، عقب المباراة: "هذا الفوز مهم للغاية في مشوارنا بالدوري، خصوصًا خلال الفترة الحالية على المستوى المحلي والأفريقي، نحن تسيدنا اللقاء بكل جوانبه باستثناء الثماني دقائق الأخيرة، وهذا درس مهم من دروس الكرة، استفدنا منه اليوم".



اختيارات المحررين فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا فرجاني ساسي..



هل رأيت لطفي بوشناق يلعب الكرة؟! باريس سان جيرمان يوجه خطابًا للجنة الحكام لانتقاد إصابة نيمار

وأضاف: "الأهلي يلعب على فترات زمنية متقاربة، خضنا مباراة يوم السبت الماضي ونلعب اليوم ثم لدينا مباراة أخرى يوم الجمعة المقبل، لكن هذا هو الجدول وعلينا الالتزام، خاصة وأن شهري فبراير ومارس مهمين محليًا وأفريقيًا، ونحن لدينا هدف نريد الوصول له".

المسمار - حسام عاشور يصل لمباراته رقم 500 بقميص الأهلي

بسؤاله عن انخفاض مستوى اللاعبين في شوط المباراة الثاني، علق: "لم يحدث انخفاض بالمستوى، لكن هدف إنبي الوحيد أحدث توتر بالأداء إلا أن اللاعبين طوال الـ80 دقيقة ظهروا بشكل جيد، وأود أن أحييهم عليه".

وأوضح سيد عبد الحفيظ سبب خروج محمد هاني: "اللاعب شعر بثقل في العضلتين الخلفيتين، وهذا طبيعي في مركز، الظهير الأيسر، لكنه غير مصاب".

واختتم: "نحن ندخل أي بطولة بهدف الفوز، لكن لا نعد بأي شيء، كل ما نقدر على الوعد به أننا لن نبخل بنقطة عرق محليًا أو أفريقيًا".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 36 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الـ13.

الأهلي يواصل حصد النقاط ويضغط على الزمالك أكثر وأكثر 🔝الدوري المصري هذا العام 🔥 pic.twitter.com/1W7wob37cm— جول مصر (@goaleg) ٥ فبراير ٢٠١٩

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيد عبد الحفيظ: إنبي منحنا درسًا مهمًا ولا نعد ببطولات) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيد عبد الحفيظ: إنبي منحنا درسًا مهمًا ولا نعد ببطولات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).