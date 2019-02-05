الشابندر: لا احد يوافق على مخطط ترامب والمنطقة ستشهد معركة قادمة

2019/02/05 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين النائب السابق عزت الشابندر، الثلاثاء، ان المنطقة ستشهد معركة قادمة والمنتصر فيها العراق، لافتاً الى انه لايوجد احد في المنطقة يوافق على مخططات ترامب.وقال الشابندر في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “التواجد الامريكي اصبح تهديدا واقعا ومتزايدا، وهذا التهديد سيوحد رؤى وموقف الاطراف السياسية”.واضاف ان “القانون يجب ان يلزم اخراج […]

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