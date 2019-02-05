مجلس الوزراء يستثني الموظفين من دفع الأموال المترتبة بذممهم في هذه الحالة فقط

2019/02/05 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان له، وحصل موقع "الغدير"، انه" عقد المجلس جلسته الاعتيادية برئاسة عبد المهدي، وناقش خلالها المنهاج الحكومي وتم التوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ليتم تحويل المنهاج إلى وثيقة للتنفيذ تحتوي تفاصيل العمل، وسينشر في وسائل الإعلام خلال اليومين المقبلين".

وأضاف البيان، أن" مجلس الوزراء بجميع أعضائه سيكون عليهم متابعة المنهاج والمحاسبة عليه"، داعياً لـ"تجاوز الروتين من اجل تحقيق الأهداف"، مبينا، انه" تم خلال الجلسة عرض النظام الداخلي لمجلس الوزراء والاستماع للملاحظات ووجهات النظر من اجل المصادقة عليه قريبا".

وبين، ان" المجلس استضاف فريق الموازنة المالية العامة من وزارتي المالية والتخطيط، وتمت مناقشة بعض النصوص والمناقلات والملاحظات وتسريع إصدار التعليمات الخاصة بالموازنة".

واوضح، ان" المجلس وافق على "محضر الاجتماع الثالث لفريق مراجعة البرنامج الحكومي وتحديد الأولويات للمشاريع الحكومية وكلفها التخمينية ضمن تقديرات موازنات ( ٢٠١٩ - ٢٠٢٢)، كما اطلع أعضاء مجلس الوزراء الموقر على مسوّدة إعلان لغرض اختيار رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وصوت على المسوّدة التي ستعلن لاحقا وتتضمن الشروط الواجب توفرها بالمتقدم لشغل المناصب".

واكد البيان، انه" تم التصويت على استثناء الموظفين في مؤسسة السجناء السياسيين من المبالغ المترتبة بذممهم بسبب خطأ الإدارة وممن استشهد منهم".

انتهى..م.ر

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