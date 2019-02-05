خبير استراتيجي: خطة كروكر بدأت منذ دخول داعش لرسم المنطقة وتطبيق صفقة القرن

2019/02/05 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف الشريفي في تصريح لبرنامج "حوار الغدير الذي يبث على قناة الغدير، إن "أمريكا تريد السيطرة على قاعدة عين الأسد لأمرين أولهما ضمان الحصول على الطاقة وهو متحقق الآخر هو أمن الحلفاء وهي إسرائيل".وتابع، "كما تريد أمريكا من قاعدة عين الأسد أن تكون للصواريخ وللحرب الألكترونية وللتجسس تفوق قاعدة أنجرليك التركية والسيلية بقطر".وشدد على أن "خطة كروكر بدأت منذ دخول داعش لرسم المنطقة من جديد وتطبيق صفقة القرن"، داعيا السياسيين الى "تحمل المسؤولية في منع تنفيذ المخخطات الأمريكية في العراق".وكان السفير الأميركي لدى العراق رايان كروكر يسعى الى تطبيق خطة لزيادة القوات الأمريكية في العراق.وفي إفادته أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء، أوضح كروكر قائلا: "لقد توصلت الى استنتاج واحد من خلال مؤشرات التقدم الذي تحقق في العراق، وهو أن استراتيجية زيادة القوات الأميركية تعمل بنجاح، ولكن هذا لا يعني أن يكون دعم الولايات المتحدة مفتوحا الى ما لا نهاية أو أن مستوى مشاركتنا لن يتقلص في المستقبل".

انتهى.ص.هـ.ح.

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