الأهلي يواصل الانتصارات والضغط على الزمالك وبيراميدز

2019/02/05 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الأهلي انتصاره الرابع على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-1 على مستضيفه إنبي في مباراة مؤجلة ويواصل الضغط على الزمالك المتصدر وبيراميدز صاحب المركز الثاني اليوم الثلاثاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة متأخرا بفارق 9 نقاط عن الزمالك، الذي خاض مباراة أكثر و6 نقاط عن بيراميدز، الذي خاض 21 مباراة، بينما ظل إنبي في المركز 13 برصيد 21 نقطة من 21 مباراة.

ومنح المدافع أيمن أشرف التقدم لحامل اللقب في الدقيقة 38 عندما استغل ارتباك مدافعي إنبي في إبعاد تمريرة عرضية من ركلة ركنية ليتابع الكرة في شباك عمرو حسام حارس أصحاب الأرض.

وأنهى النيجيري جونيور أجايي هجمة منظمة بدأت بتمريرة بينية من حسين الشحات إلى الأنجولي جيرالدو، الذي مررها بدوره إلى أجايي ليضعها في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 54.

وقلص محمود قاعود النتيجة بهدف من ضربة رأس قبل النهاية بعشر دقائق، وبعدها بخمس دقائق أشهر الحكم البطاقة الحمراء لأحمد رفعت لاعب إنبي لحصوله على الانذار الثاني.

وألغى الحكم هدفا لإنبي في الدقيقة الأخيرة بداعي التسلل ليثير اعتراضات لاعبي الفريق والجهاز الفني.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، “حققنا فوزا مهما وتعلمنا درسا بضرورة عدم التهاون حتى النهاية، نخوض شهرين مهمين للعودة للمنافسة القوية محليا وقاريا، يجب تحية اللاعبين على خوضهم مباراة كل ثلاثة أيام، ونسعى لمواصلة المشوار بنفس الأداء”.

وفي وقت سابق تذوق بتروجت طعم الانتصارات بعد غياب طويل بفوزه 1-صفر على ضيفه وادي دجلة، لكنه ظل في ذيل الترتيب.

ورفع بتروجت، الذي يرجع انتصاره الأخير في المسابقة إلى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على سموحة بالنتيجة ذاتها، رصيده إلى 18 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن وادي دجلة صاحب المركز قبل الأخير.

وأحرز هدف بتروجت والمباراة الوحيد المدافع أحمد عبد الرسول في الدقيقة 59 عندما استغل كرة مرتدة من دفاع وادي دجلة وسددها مباشرة في مرمى الحارس المخضرم محمد عبد المنصف.

وسنحت فرصة إدراك التعادل لدجلة قبل النهاية بسبع دقائق من وضع انفراد لعمرو صالح، لكنه سدد الكرة في جسد محمد أبو النجا حارس بتروجت.

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