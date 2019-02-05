قيادي بالديمقراطي يتهم قادة عراقيين بالتنافس لتحدي ترامب

2019/02/05 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، اليوم الثلاثاء، عدداً من القيادات العراقية بالسعي لـ"ارضاء ايران".

وقال زيباري في تغريدة تابعتها شفق نيوز انه "بهدف استرضاء ايران، فان العديد من القادة العراقيين هم في منافسة لتحدي البيان الأخير للرئيس الامريكي دونالد ترامب، بشأن دور القوات الأمريكية مستقبلاً في العراق".

واكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي الاسبوعي عدم وجود قواعد عسكرية امريكية في البلاد، رافضا استخدام العراق في ضرب اي دولة اخرى.

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