مسرور بارزاني يبحث مع وفد الماني المتنازع عليها والتنسيق مع الجيش العراقي

2019/02/05 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث مستشار مجلس إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع وفد دبلوماسي الماني، اليوم الثلاثاء، أوضاع المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني السفير الألماني في العراق سيريل نون وقنصل ألمانيا في أربيل باربارا وولف والوفد المرافق في اربيل .

وتطرق بارزاني في اللقاء مع الوفد الدبلوماسي الألماني الى الأوضاع الأمنية للمناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وثمن بارزاني عاليا دعم المانيا لقوات البيشمركة وخصوصا المستشفى الممول من المانيا والذي خصصته المانيا مؤخرا لجرحى قوات البيشمركة الذين اصيبوا خلال المعارك مع تنظيم داعش.

وأكد السفير الألماني على استمرار بلاده في دعم اقليم كوردستان، مشيدا بالدور الفاعل للاقليم في المنطقة، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات بين بلاده واقليم كوردستان في كافة المجالات.

وتطرق الجانبان الى مخاطر تنامي الإرهاب في بعض المناطق العراقية فيما أكدا على أهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

وجدد بارزاني رغبة اقليم كوردستان في حل كافة الملفات الخلافية بين بغداد واربيل عبر الحوار وبالطرق السلمية.

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