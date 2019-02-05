الحكيم يبحث مع شاسوار عبد الواحد ستجدات الوضع السياسي

2019/02/05 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

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رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، الثلاثاء،

مستجدات الوضع السياسي والتحديات التي تواجه العراق، مشددين في ذات الوقت على ضرورة

تقديم المصالح العامة على المصالح الفئوية الضيقة.

وذكر

المكتب الاعلامي لرئيس تيار الحكمة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

أن” ذلك جاء خلال لقاء بين الحكيم وعبد الواحد في العاصمة بغداد، حيث شدد الطرفان

على ضرورة توفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين، مؤكدين على اهمية مكافحة الفساد التي

تعد من الاولويات والامور الضاغطة في عموم العراق.

ودعا الحكيم وعبد الواحد إلى تقديم المصالح العامة على المصالح الفئوية الضيقة والأخذ بالمتغيرات التي حدثت في العراق من حيث تشكيل الحكومة وتكوين التحالفات العابرة.

واشار الجانبان إلى أهمية التحالفات الجامعة للقوى السياسية تحت العنوان الوطني حيث انها تمثل مدخلا مهما لمعالجة الإشكاليات السياسية في الانتخابات القادمة.

وبينا

في ختام اللقاء الخطوات التي خطاها تحالف الإصلاح نحو المأسسة وتشكيل اللجان وتوحيد

المواقف.

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