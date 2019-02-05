2019/02/05 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IrMGh1CFZhE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفتح وسائرون .. اللجان بداية التحالف ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفتح وسائرون .. اللجان بداية التحالف ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).