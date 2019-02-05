2019/02/05 | 22:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو تحالف الفتح نسيم عبدلله يربط توزيع الهيئات المستقلة بالوزارات) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uMTUImeFdE4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو تحالف الفتح نسيم عبدلله يربط توزيع الهيئات المستقلة بالوزارات) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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