اختراع زجاجاً مضاداً للكسر بمواصفات غير مسبوقة

2019/02/05 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اخترع علماء روس متخصصون في صناعات الدفاع، من مدينة بطرسبورغ، مركبا من الألياف الزجاجية ذا مواصفات فريدة وغير مسبوقة.وحمل المركب الجديد إسم “أنتيفزلوم+” (مضاد للكسر)، وسوف يبدأ إنتاجه على نطاق صناعي في مصانع المواد الخاصة.ويتحمل الزجاج عددا من الضربات بعزم مختلف، وعن مسافات وبأثقال وأشكال مختلفة، حيث يصمد هذا الزجاج أمام […]

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