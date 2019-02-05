بتروجت يظل في ذيل ترتيب الدوري المصري رغم الفوز على وادي دجلة

2019/02/05 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تذوق بتروجت طعم الانتصارات بعد غياب طويل بفوزه 1-صفر على ضيفه وادي دجلة، لكنه ظل في ذيل ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ورفع بتروجت، الذي يرجع انتصاره الأخير في المسابقة إلى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على سموحة بالنتيجة ذاتها، رصيده إلى 18 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن وادي دجلة صاحب المركز قبل الأخير.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 45 نقطة من 18 مباراة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز الذي خاض 21 مباراة.

وأحرز هدف بتروجت والمباراة الوحيد المدافع أحمد عبد الرسول في الدقيقة 59، عندما استغل كرة مرتدة من دفاع وادي دجلة وسددها مباشرة في مرمى الحارس المخضرم محمد عبد المنصف.

وسنحت فرصة إدراك التعادل لدجلة قبل النهاية بسبع دقائق من وضع انفراد لعمرو صالح، لكنه سدد الكرة في جسد محمد أبو النجا حارس بتروجت.

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